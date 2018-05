Vrouw naar ziekenhuis na botsing met drie wagens 04 mei 2018

Op de Tiensesteenweg in Korbeek-Lo kwam het donderdagvoormiddag omstreeks 9.30 uur tot een botsing met drie voertuigen. Dat gebeurde ter hoogte van elektronicaketen Vanden Borre. Eén van de drie bestuurders, een dame, had last aan de nek. Zij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. (ADPW)