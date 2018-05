Vrijwilligersverwendag 14 mei 2018

Bierbeek is een gemeente met meer dan honderd verenigingen, clubs en organisaties die floreren dankzij de inzet van ontelbare, betrokken vrijwilligers. "Ook binnen de diensten van de gemeente en het OCMW kunnen we rekenen op een heel aantal gemotiveerde vrijwilligers in adviesraden, in de bibliotheek, bij de sociale kruidenier, voor de warmste week, om zwerfvuil op te halen, in het verbroederingscomité, in het erfgoeddepot, de compostmeesters,... Ten slotte zijn er ook vrijwilligers actief in de Bierbeekse welzijnsinstellingen zoals het woonzorgcentrum d'Eycken Brug, Sint-Kamillus en Ave Regina. Om al onze vrijwilligers een welgemeende dankjewel toe te schreeuwen, komen we vele decibels te kort. Daarom organiseert de gemeente een vrijwilligersverwendag waarop alle vrijwilligers worden uitgenodigd om ze te bedanken voor hun inzet en enthousiasme", klinkt het bij de gemeente Bierbeek. Daarom zullen ze op vrijdag 25 mei in CC De Borre de vrijwilligers van de gemeente in de watten leggen. "We bedanken de vrijwilligers met een stukje cultuur, een hapje en een drankje", klinkt het.





(ADPW)