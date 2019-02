Vermiste Léopold Seymus is weer terecht ADPW

27 februari 2019

13u55 0

De 62-jarige Léopold Seymus is een week na zijn onrustwekkende verdwijning teruggevonden. Politie en parket verspreidden vorige week een opsporingsbericht voor de 62-jarige man die was verdwenen in de buurt van het Sint-Kamillus Instituut aan de Krijkelberg. De man, 1,60 meter groot met een bril, groene ogen, grijzend haar en snor, had dringend medische hulp nodig. Ondertussen is Seymus dus gezond en wel teruggevonden in Korbeek-Lo. Dat heeft de lokale politie laten weten.