Verkeersregeling zeepkistenrace 03 augustus 2018

Op zaterdag 4 augustus vindt er een zeepkistenrace plaats aan Bremt kermis in Bierbeek. Daarom is van 9 tot 20 uur de Katspoelstraat onderbroken voor alle verkeer. Ook de rotonde aan de zijde van de Katspoelstraat wordt onderbroken.





In de Lovenjoelsestraat geldt eenrichtingsverkeer van de rotonde naar de Weterbeekstraat. In de Schoolstraat geldt eenrichtingsverkeer van de Weterbeekstraat naar de Bisschoppenstraat. (ADPW)