Velo Club tevreden over Beker van België-wedstrijd 27 juli 2018

02u25 0

Jarne Van de Paar uit Balen won de Beker van België in Korbeek-Lo. In deze 23ste editie van de Vlaams-Brabantse Pijl voor junioren klopte hij 45 anderen die mee waren in de omvangrijke kopgroep. De snelle man haalde het voor Rémi Materné uit Boom en ploegmaat en dorpsgenoot Davide Bomboi. Materné pakt een mooie troostprijs, namelijk de gele leiderstrui van de Beker van België. Het organiserende Koninklijke Velo Club Korbeek-Lo van Herman Deputter en Edouard Dehaes was tevreden met de opkomst van de 149 renners (verdeeld over 25 ploegen) en met het zonnetje en het publiek langs de weg.











(SVDL)