Tweedehands boekenbeurs 02 februari 2018

02u26 0 Bierbeek Op zondag 11 februari vindt in CC De Borre in Bierbeek de jaarlijkse tweedehands boekenbeurs plaats.

"Wie vorig jaar op bezoek kwam staat te popelen om dit weer te doen. Deze tweedehands boekenbeurs blijkt telkens opnieuw een boeiende ontdekkingstocht. Met meer dan 100 lopende meter boeken staan de standhouders garant voor een grote diversiteit aan boeken, waar je zeker je keuze terugvindt. Alles wat wat nog in privébibliotheken zit of op zolder ligt, wordt voor een zacht prijsje aangeboden. En zeker veel dat niet meer op de markt te vinden is, of veel duurder. Tussendoor kan je in het 'boekencafé' jezelf verwennen met een koel glas of koffie met gebak", klinkt het bij de organisatie van Het Project Bierbeek.





Het evenement is in samenwerking met de bibliotheek van Bierbeek. De inkom is gratis en loopt van 13 tot 17 uur. (ADPW)