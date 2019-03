Tien maanden cel voor oplichter die wagen verduisterde Stefan Van de Weyer

21 maart 2019

09u35 0 Bierbeek Een 44-jarige man werd door de Leuvense correctionele rechter bij verstek veroordeeld tot tien maanden cel en 1.600 euro boete. Dat had hij te danken aan het gegeven dat hij tussen eind november 2017 en eind januari 2018 in Bierbeek een Ford Mondeo verduisterde en dat hij bij deze transactie een valse naam had aangenomen.

Beklaagde A.A. stuurde zijn spreekwoordelijke kat naar de zitting van de rechtbank. De veertiger had zich toen in Bierbeek voorgedaan als de werknemer van een Pools bedrijf dat de Ford in kwestie ter waarde van 4.132 euro ging aankopen. Hij nam de wagen en daarbijhorende factuur in ontvangst en beloofde op dat moment en nadien meermaals om spoedig te betalen, dat bleef dode letter. Na contact te hebben genomen met het Poolse bedrijf, werd het de verkoper duidelijk dat hij werd opgelicht. “De handelswijze van deze beklaagde getuigt van een herhaalde oneerlijke ingesteldheid, waarbij hij het vertrouwen van de mensen schaadt met eigen geldgewin als enige doel. De maatschappij moet beschermd worden tegen dergelijke handelswijze, deze feiten maken een bedreiging voor de openbare veiligheid uit”, was de strafrechter van oordeel. De veroordeelde Griek zonder bekend adres moet 4.132 euro schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffer.