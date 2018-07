Tentenkamp Chiro even verstoord door hevig onweer 30 juli 2018

02u23 0

Chiro Karoo Bierbeek heeft er een bewogen vrijdagnacht opzitten. De groep, die sinds 22 juli op de kampplaats Ter Elven in Poperinge verbleef, werd vrijdagavond verrast door een hevig onweer. "Een aantal tenten was omvergewaaid en veel slaapmateriaal was drijfnat door de regen," weet Kevin White, noodplanningscoördinator van de stad Poperinge. "Goed de helft van de in totaal 130 kinderen sliep in een tent die te lijden had onder het noodweer. Alle kinderen werden daarop ondergebracht in een stal en de refter van een gebouw op de kampplaats. Het Rode Kruis leverde tachtig slaapbedjes zodat het toch nog een vrij comfortabele nacht werd. Zaterdag werden dan alle natte spullen te drogen gelegd en kon het kamp weer normaal doorgaan." Na het onverwachte avontuur trakteerden de kookouders de kinderen van Chiro Karoo Bierbeek op een boterham en een kop tomatensoep met balletjes. Vandaag loopt het kamp in de Westhoek ten einde. Deze namiddag worden de kinderen opgehaald door hun ouders. (VHS)