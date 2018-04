Symbolische fietstocht langs gevangenis TE GEK!? WIL VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN INTERNERING IN KIJKER ZETTEN ANDREAS DE PRYCKER

20 april 2018

02u26 0 Bierbeek Te Gek!? start dit weekend met een nieuwe campagne rond het thema internering onder de naam 'Van Gevangenis naar Zorg'. Om de aspecten van dit thema bekender te maken, wordt er zondag een symbolische fietstocht langs onder meer de Leuvense hulpgevangenis georganiseerd.

Te Gek!? is een initiatief van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael Diest. Het groeide uit tot een begrip in zowel de gezondheidssector als op maatschappelijk vlak. Heel wat bekende mensen zoals Selah Sue, Guy Swinnen en Jeroen Meus verleenden al hun medewerking aan een initiatief van Te Gek?!. Toch heersen er volgens Mieke Goyens, Netwerkcoördinator Internering Volksgezondheid voor het hof van beroep in Brussel, nog heel wat misvattingen over de verschillende aspecten van internering. "In het Leuvense arrondissement verblijven heel wat geïnterneerden in bijvoorbeeld de gevangenis, een psychiatrisch ziekenhuis of ze wonen zelfstandig met ondersteuning van verschillende diensten. Komende zondag kan je op een sportieve manier meer te weten komen over internering en kennis maken met verschillende diensten. We fietsen van de gevangenis naar de zorg", vertelt Goyens.





Heel parcours

"Om 10 uur start de dag in de Hulpgevangenis van Leuven. Via digitale boodschappen brengen gedetineerden en personeel hun verhaal. Gedetineerden van het zorgregime zullen zorgen voor een zoet hapje en een drankje", weet Goyens. Daarna zet de fietstocht zich verder richting Bierbeek. "Daar maak je kennis met het UPC Sint-Kamillus. Hier is er de mogelijkheid om de instelling te bezoeken, waaronder de nieuwe afdeling voor geïnterneerden met een verstandelijke beperking. In Vzw Walden kan je dan weer kennismaken met verschillende organisaties die geïnterneerden ondersteunen bij hun re-integratie in de samenleving", aldus nog Goyens. Daarna gaat het richting het justitiehuis in Leuven. "Justitieassistenten volgen de interneringsmaatregel op en ondersteunen geïnterneerden doorheen hun traject. Zij vormen hierin de rode draad. In het justitiehuis leer je de werking ervan kennen en kan je een fototentoonstelling gemaakt door geïnterneerden bezoeken", klinkt het nog.





Te Gek!? wil met de campagne 'Van Gevangenis naar Zorg' een licht werpen op de verschillende aspecten van internering: Wat is internering precies? Wie zijn deze 'geïnterneerden'? Wat gebeurt er met hen? Wat na een periode van internering? "In Vlaanderen blijkt de kennis over internering zeer gering te zijn, waardoor heel wat vooroordelen en misverstanden blijven bestaan. België heeft de laatste jaren aanzienlijke inspanningen geleverd om te komen tot aangepaste zorgtrajecten voor geïnterneerden", meent Goyens.