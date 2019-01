Supporters veldrijder Tuur Merens organiseren derde eetdag Stefan Van de Weyer

26 januari 2019

23u20 0 Bierbeek Ten voordele van jonge veldrijder Tuur Merens uit Willebringen wordt op zondag 3 februari een eetdag georganiseerd. Deze zal plaats vinden in Zaal Buurthuis in de Pastoriestraat in Korbeek-Lo.

Je hebt er die zondag de keuze uit koninginnenhapje of spaghetti om de tiener van Brain² - Olympia Tienen te steunen. Ook kinderporties zijn een optie, het wereldkampioenschap veldrijden in het Deense Bogense valt er trouwens te bekijken op een groot scherm. Iedereen is van harte welkom in het Buurthuis tussen 11.30 en 20 uur. Inschrijven kan via https://goo.gl/forms/BWorOT78XSLOY0qH3