Stofzuigerdief op heterdaad betrapt 14 maart 2018

De winkeldetective van warenhuis Carrefour in de Vlinderlaan in Bierbeek betrapte op maandag een man en een jonge vrouw die een stofzuiger ter waarde van 500 euro wilden stelen. De detective zag dat de vrouw het beveiligingspoortje open hield zodat de man makkelijk met de stofzuiger naar buiten kon wandelen. De 53-jarige man en het 18-jarige meisje, beide Polen, ontkenden dat ze de stofzuiger wilden stelen maar de man was al voorbij de kassa's gewandeld en had niet genoeg geld op zak om te betalen. Het parket dagvaardde hen meteen in toepassing van het snelrecht. Ze zullen midden april voor de rechter in Leuven moeten verschijnen. (ADPW)