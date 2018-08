Start inschrijvingen bewegingsschool 08 augustus 2018

De inschrijvingen voor de lessenreeks 'Bewegingsschool voor het najaar van 2018' zijn geopend. "De bewegingsschool heeft als doel jonge kinderen meer bewegingskansen te bieden in een veilige omgeving. Zo wil ze de gezondheid en de menselijke ontplooiing van uw kind bevorderen. Dit door in de sporthal een volledig sport- en speellandschap aan te bieden waar de kinderen (onder begeleiding van een ouder) zich gedurende een uur volledig op mogen uitleven en ontplooien", luidt het bij de gemeente Bierbeek. De lessen vinden plaats op 9,16,23 en 30 september, 7 en 28 oktober, 18 november en 2,9 en 16 december. Groep 1 is voor kinderen van 2,5 tot en met 5 jaar. Die lesuren vinden plaats van 10 tot 11 uur. Groep 2, voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar, krijgen les van 11.15 tot 12.15 uur.





Inschrijven kan via www.bierbeek.be/webwinkel of via inschrijving@deborre.be of op het telefoonnummer 016 46 14 00. (ADPW)