Sportcomité blij met spannende juniorenkoers 26 juli 2018

Het Bierbeekse Sportcomité organiseerde onlangs - in zijn 71ste bestaansjaar - een juniorenkoers. 72 deelnemers kwamen opdagen voor deze zware wedstrijd. Op het einde was het de Amerikaan Kevin Vermaerke die aan het langste eind trok in deze spannende wedstrijd. Hij won voor Tijs Verstappen uit Keerbergen en Thibaut Ponsaerts uit Kessel-Lo.





De Bierbeekse burgemeester Johan Vanhulst (CD&V) volgde de wedstrijd aandachtig en was er als de kippen bij om de top drie te feliciteren met hun prestaties.











(SVDL)