Sp.a-Groen als kartel naar kiezer 31 augustus 2018

De partijen Groen en sp.a trekken in Bierbeek als kartel naar de kiezer. Lijsttrekker van het Bierbeekse kartel is de 42-jarige Frederik De Buck (Groen). Deze anesthesist uit Korbeek-Lo gaat de 56-jarige Cil Cuypers (sp.a) uit Bierbeek vooraf. De 49-jarige Hilde Van der Putten (Groen) staat op de derde plek en staat daarmee net voor Tie Vanbeselare (sp.a).





Met Hilde Delbecque (plaats 14) en Ann Lavrysen (plaats 20) staan er ook twee onafhankelijken op de lijst. Lijstduwer is de 62-jarige Guido Gazia, een gepensioneerd technicus voor grafische bedrijven. Gazia is aangesloten bij sp.a.





Opvallend: ook in Bertem trekken de socialisten en de groenen samen naar de kiezer.





