Snelrecht voor mannen die verkeersongeval veroorzaken en kopstoot uitdelen aan politie ADPW

15 maart 2019

15u08 0 Bierbeek Een 22-jarige man uit Bierbeek en een 25-jarige man uit Koekelberg moeten begin april voor de rechter verschijnen nadat ze woensdag een zwaar verkeersongeval veroorzaakten op de Leuvenselaan in Tienen.

Na het ongeval deelden ze klappen uit aan de politieagenten die ter plaatsen kwamen. De bestuurder uit Koekelberg was onder invloed van drank en drugs.

“Rond 20.30 uur botste de auto van de verdachten met hoge snelheid tegen zijn voorligger op de Leuvenselaan in Tienen. De twee auto’s belandden in de voortuin van een woning. Geen van de inzittenden raakte bij de botsing gewond. Toen de politie ter plaatse kwam, reageerden de bestuurder en de passagier van de aanrijdende auto erg agressief. Ze verzetten zich tegen hun arrestatie. Eén vrouwelijke agente kreeg in het tumult een kopstoot, de andere agenten kregen slagen en stampen terwijl ze hen probeerden te bedwingen”, aldus het Leuvense parket.

De twee mannen worden ook verdacht van een ander geval van verkeersagressie dat plaatsvond rond 20.30 uur op de Leuvensesteenweg in Boutersem. Ze zouden hinderlijk kort achter een andere wagen hebben gereden en met de lichten geflikkerd hebben om de andere auto uit de weg te laten gaan. Toen de bestuurster van de andere auto zich parkeerde bij een broodautomaat, stopten de verdachten ook. Volgens de verklaring van de bestuurster, trokken de verdachten aan de gesloten portieren van de auto en stampten ze tegen de carrosserie.