Rommelmarkt Opvelp op zoek naar inschrijvingen

02 april 2019

Het Project Bierbeek-team is op zoek naar inschrijvingen voor de rommelmarkt die zal plaatsvinden op zondag 9 juni. Inschrijven is vanaf vandaag mogelijk via hetprojectbierbeek@gmail.com. Vanaf 6 meter kan je wagen blijven staan. Standhouders betalen 1,5 euro per lopende meter. De plaats is pas geldig na betaling van het standgeld.