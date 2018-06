Politieheli spoort dievegges op 19 juni 2018

Het parket van Leuven is een gerechtelijk onderzoek begonnen naar een inbraak in een woning in de Ruisbroekstraat in Bierbeek. Een getuige merkte drie verdachte vrouwen op aan de feestzaal in dezelfde straat en stelde vast dat ze in de richting van de woning wandelden. Toen de bewoonster van het huis even later thuis kwam, stelde ze vast dat het raam van de keuken was geforceerd. Niet veel later stond ze oog in oog met een onbekende vrouw. De bewoonster vluchtte de woning uit. De getuige zag vervolgens de drie vrouwen lopen in de richting van het bos. De politie begon meteen een opsporingsactie, met de steun van de politiehelikopter. Uiteindelijk konden twee verdachten worden ingerekend. Het ging om een minderjarige en een meerderjarige vrouw. De minderjarige werd ter beschikking gesteld van het parket van Bergen. Tegen de meerderjarige werd een gerechtelijk onderzoek gestart op verdenking van diefstal met braak en bendevorming. (BMK)