Politie zoekt man (62) die verdween in Bierbeek ADPW

21 februari 2019

19u20 0

Er is een opsporingsbericht verspreid voor een 62-jarige man die gisteren verdween in Bierbeek. Léopold Seymus werd om 15 uur voor het laatst gezien in het Sint-Kamillus Instituut in de Krijkelberg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Seymus is 1,60 meter groot en heeft groene ogen, grijzend haar en een snor. Hij draagt ook een bril. Op het moment van zijn verdwijning had hij donkere kledij aan, vermoedelijk een trainingsbroek en een blauwe muts. De man verplaatst zich met een rollator en mankt. Hij kan verward overkomen en heeft dringende medische zorgen nodig.

Wie meer informatie heeft over Seymus, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300. Je kan ook mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.