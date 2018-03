Pimberg krijgt nu ook buurtinformatienetwerk 13 maart 2018

Korbeek-Lo kreeg de laatste jaren af te rekenen met heel wat inbraken. Na een positieve start van het buurtinformatienetwerk (BIN) Martinusberg in de gemeente Bierbeek, krijgt het concept snelle opvolging van het tweede BIN Pimberg. Dit omsluit het gebied tussen de Tiensesteenweg en het eerdere BIN Martinusberg. Uitbreidingslaan, Pimberg, Bergenlaan, Nieuwstraat, Valleilaan, Kruidlaan, Strijdelle en de Koning Albertlaan van huisnummer 1 t.e.m. 71 behoren tot dit netwerk.





Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerde samenwerking tussen inwoners, gemeente en de lokale politie, die steunt op drie pijlers: participatie, communicatie en preventie. De leden zijn alert, werken mee en overleggen via hun coördinator met de lokale politie. Doel is om het aantal inbraken terug te dringen. Een goede voorbereiding en organisatie is zeer belangrijk. Daarom moet er ook een stuurgroep zijn van het BIN. Voor BIN Martinusberg zal Gert Van Hout als tussenpersoon fungeren tussen het BIN en de lokale politie. Inwoners die iets abnormaals of verdachts opmerken, contacteren de lokale politie via het nummer 101. Deze beslist dan of het BIN al dan niet wordt opgestart. Zo ja, wordt er meteen een sms verstuurd naar de leden van het BIN met een bepaalde boodschap. Dit kan bijvoorbeeld een oproep zijn tot extra waakzaamheid of het uitkijken naar bepaalde personen of voertuigen. Na een dergelijke oproep volgt een overleg tussen de lokale politie en de coördinator, waarna alle BIN-leden een korte debriefing krijgen per e-mail. Het BIN wordt ook gebruikt voor de verspreiding van niet-dringende berichtgeving via e-mail, zoals preventieberichten. Het BIN-charter werd maandagmiddag plechtig ondertekend door korpschef Walter Vranckx, burgemeester Johan Vanhulst en buurtbewoners Leen Loods en Jean-Louis Leroy. (ADPW)