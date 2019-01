Paul Van Deun geeft lezing over verslaving en de gevolgen ervan ADPW

28 januari 2019

Op dindag 5 februari is er een lezing ‘Het gekaapte brein’ door Paul Van Deun, psycholoog en oud-directeur van De Spiegel. Hij stelt zijn boek voor op initiatief van de welzijnsraad Bierbeek in de theaterzaal van De Borre. De lezing gaat over hoe een verslaving je hersens aantast en je leven en je persoonlijkheid verandert. De avond start om 20 uur en kost 5 euro, drankje inbegrepen.