Omleiding wielerwedstrijd 08 augustus 2018

Op zondag 12 augustus wordt naar aanleiding van Bremtkermis een plaatselijke wielerwedstrijd gereden via Lovenjoelsestraat, Schoolstraat, Katspoelstraat en Neervelpsestraat. De weg is daar dan afgesloten, verkeer moet verplicht in de richting met de koers mee rijden. Hou rekening met plaatselijk parkeerverbod en volg de instructies van de baancommissarissen.





(ADPW)