Offerblokdieven op heterdaad betrapt Stefan Van de Weyer

01 februari 2019

15u47 0 Bierbeek In de Bruulstraat in het Bierbeekse gehucht Bremt werden vrijdagochtend rond zeven uur twee offerblokdieven op heterdaad betrapt. Een buurtbewoner had hen opgemerkt, waardoor ze de vlucht namen.

De buurtbewoner zag in de vroege uren het duo in actie in de Onze-Lieve-Vrouwkapel en sloeg meteen alarm. De twee dieven hadden de offerblok al opengebroken en maakten zich vliegensvlug uit de voeten. Op het eerste zicht leek het dat ze zonder buit zijn afdropen. De politie probeerde nog om hen op te sporen, maar zonder succes.