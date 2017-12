Nieuw buurtinformatienetwerk in Korbeek-Lo 02u27 0

De laatste jaren kreeg Korbeek-Lo af te rekenen met heel wat inbraken. Het buurtcomité van de wijk Sint-Martinusberg (Panoramalaan, Sterrenlaan en Europaplein) besliste daarom om een buurtinformatienetwerk (BIN) uit de grond te stampen. Ook het Brunerodeplein, de Lange Lostraat, de Bosstraat, de Panoramalaan en een deel van de Koning Albertlaan doen mee. Zopas werd het charter ondertekend door burgemeester Johan Vanhulst, korpschef Walter Vranckx en Wim Oldenhof en Gert Van Hout (namens de buurt).





Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerde samenwerking tussen inwoners, gemeente en de lokale politie, die steunt op drie pijlers: participatie, communicatie en preventie. De leden zijn alert, werken mee en overleggen via hun coördinator met de lokale politie. Doel is om het aantal inbraken terugdringen. In de buurt zullen bordjes geplaatst worden met het BIN-logo, zodat voor iedereen duidelijk is dat er een BIN actief is.





Meer info 016/46.18.80 en via pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police.belgium.eu (ADPW)