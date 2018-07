Naakte truckchauffeur moet psychomedisch begeleid worden 17 juli 2018

02u31 0

De poedelnaakte Poolse vrachtwagenchauffeur van 27 die vrijdagnamiddag op de Tiensesteenweg in Lovenjoel een ongeval veroorzaakte, werd onder strikte voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksrechter. De man heeft wel de opdracht gekregen om zich psychomedisch te laten begeleiden in een ziekenhuis. De onderzoeksrechter legde de man tevens een rijverbod op. Bij het ongeval raakten acht andere voertuigen betrokken, waaronder een bus van De Lijn. De man rende eerst onder invloed van amfetamines het veld in. Met hulp van een politiehelikopter kon de man toch gevat worden. (ADPW)