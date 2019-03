Motorrijder zwaargewond na aanrijding ADPW KAR

06 maart 2019

13u18 0

Op de kruising tussen de Vlinderlaan en de Tiensesteenweg in Bierbeek is maandagavond om 19 uur een motorrijder zwaargewond geraakt na een aanrijding met een wagen. Dat heeft de lokale politie bevestigd. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is niet duidelijk. De man van een jaar of 50 werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Hij verkeerde niet in levensgevaar. De zwaar beschadigde motor moest getakeld worden.