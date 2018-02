Motorrijder naar ziekenhuis na aanrijding 15 februari 2018

Op de Tiensesteenweg in Korbeek-Lo is dinsdaggavond een motorrijder naar het ziekenhuis gebracht, na een aanrijding met een wagen. De motorrijder, een 37-jarige man uit Tielt-Winge, reed om 18.30 uur in de richting van Tienen toen er ter hoogte van de Bierbeekstraat een auto kwam aanrijden in de richting van Leuven. De bestuurder, een 61-jarige, wilde de Bierbeekstraat inrijden en knalde op de motorrijder. Ondanks het feit dat de motorrijder een zware klap kreeg, viel de schade al bij al nog mee. De man raakte niet ernstig gewond, maar werd voor alle zekerheid met wat blutsen en builen naar het UZ Gasthuisberg overgebracht. Door het ongeval was er een hele tijd verkeershinder op de Tiensesteenweg.





