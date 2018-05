Megaposter lokt klanten naar voetbalcafé BUURTHUIS ZENDT MATCHEN RODE DUIVELS UIT OP GROOT SCHERM ANDREAS DE PRYCKER

31 mei 2018

02u36 0 Bierbeek De WK-gekte begint stilaan op gang te komen. In Café Buurthuis in de Pastoriestraat in Korbeek-Lo zijn ze zelfs zo ver gegaan dat ze tegenover het café een gigantische reclameposter van alle personeelsleden hebben opgehangen. Voor even althans, want na protest hangt de poster gewoon in het café.

Eden, Kevin, Vincent of Romelu op groot scherm volgen: het kan binnen een kleine maand allemaal op verschillende grote schermen in Vlaanderen. Zo ook in Café Buurthuis in Korbeek-Lo.





"Ik heb een vriend van mij deze affiche laten maken. En ik moet toegeven, het is Jan (Crab, van communicatiebureau Xpair uit Leuven) goed gelukt", lacht cafébaas Luc Van Cauwenbergh. Al het cafépersoneel staat op de poster te pronken alsof net zíj de sterren van deze generatie Rode Duivels zijn. Van Cauwenbergh heeft er op de poster zelfs de prominente nektattoo van de populaire Rode Duivel Radja Nainggolan aan overgehouden. De naam van de roos is in dit geval Luc. Een fijnzinnig detail van de ontwerper van de affiche.





Protest

Het spandoek hing begin vorige week nog op een stelling aan de kerk tegenover het café. Geen probleem voor de werfleider, maar na protest van de kerkfabriek moest de poster toch binnen in het café gehangen worden. Maar dat mag de pret niet drukken. "Het WK voetbal is altijd een groot feest bij ons. Zeker als de Belgen spelen", weet Van Cauwenbergh. "Acht jaar geleden zijn we begonnen met het uitzenden van de WK-wedstrijden van het WK in Zuid-Afrika. Toen nog zonder de Belgen. Maar het hoeft niet te verbazen dat er meer mensen komen kijken naar de wedstrijden als de Rode Duivels spelen. Die zenden we dan ook op groot scherm uit. In de polyvalente zaal kunnen er zo'n 350 mensen kijken. In het café zelf zullen dat er zo'n 150 zijn", geeft Van Cauwenbergh nog mee. 500 in totaal dus. Niet slecht in een redelijk kleine gemeente.





Eigen tap

"Voor de vroege vogels ga ik ook een tribune laten zetten in de polyvalente zaal. Ik gok dat er zo'n 80 mensen zullen kunnen plaatsnemen op die tribune. En het goede is dat de polyvalente zaal een eigen tap heeft, zodat niet iedereen de hele tijd naar het café zelf moet om een pintje te komen halen", meent cafébaas Luc. "De liefhebbers van grote voetbalschermen zullen op hun honger blijven zitten op de Leuvense Oude Markt, maar niet bij ons", klinkt het nog.





De wedstrijden van de poulefase van de Rode Duivels in Rusland gaan door op maandag 18 juni tegen Panama, zaterdag 23 juni tegen Tunesië en donderdag 28 juni tegen Engeland.