Lize (24) verkoopt eenhoornijs in eigen foodtruck ONDERNEEMSTER HOOPT OP PLAATSJE OP ZOMERFESTIVALS ANDREAS DE PRYCKER

29 mei 2018

02u31 0 Bierbeek De 24-jarige onderneemster Lize Peeters is afgelopen weekend begonnen met het uitbaten met haar eigen foodtruck. Dat doet ze... voor haar eigen deur in de Bergstraat in Bierbeek. Het is geen gewone foodtruck, maar eentje waar eenhoornijs te krijgen zal zijn. Haar doel is om via het eenhoornijs een vast stekje op festivals vast te krijgen.

Het was een ware overrompeling zondag in de Bierbeekse Bergstraat. Het goede weer zorgde voor heel wat nieuwsgierige ijsjesliefhebbers, die wel eens wilden proeven van het eenhoornijs van Lize Peeters (24). Lize had niet op zoveel mensen gerekend.





"Het was echt heel druk. Zoveel mensen had ik helemaal niet verwacht. Ik moest de hele tijd door ijs scheppen. Van 14 tot 20 uur stond er een rij van tussen de 50 en 60 mensen. Echt ongelooflijk", meent Lize. Daar waar een foodtruck normaal gezien van evenement naar evenement gaat, gaat de 'Foodtruck Unicorno' (Italiaans voor eenhoorn foodtruck, red.) van Lize voorlopig nergens heen. "Woensdag, vrijdag en zaterdag verkopen we ijsjes voor onze deur, in de Bergstraat in Bierbeek. Zondag zouden we graag op festivals en feestjes staan. Maar het is afwachten of het concept zal aanslaan", klinkt het. Toegegeven, eenhoornijs klinkt best origineel. De laatste jaren zijn er heel wat speciale ijssmaken als paddestoelen uit de grond geschoten. Denk maar aan dinosaurusijs of het Japanse inktvisijs. Al is de stap naar een eenhoornijsje wellicht iets kleiner dan naar het laatstgenoemde. "Eenhoornijs is kleurrijk en vrolijk ijs. En dat is ook het concept van de foodtruck. Naast eenhoornijs komt er ook Barbie ijs, smurfenijs en frozen ijs. Maar ook de basissmaken zullen altijd aanwezig zijn", geeft Peeters nog mee. IJs maken is al jaren een droom van Lize. "Ik heb nog voor leerkracht gestudeerd, maar heb dit niet afgemaakt. Toen zat ik al met dit idee in mijn hoofd. Met ijs kan je creatief zijn. Je kan er ook vele kanten mee uit en dat spreekt mij heel erg aan. Dus heb ik in Nederland een foodtruck gekocht voor een kleine 8.000 euro", vertelt Lize.





Tomorrowland

Om die investering terug te betalen, zal Lize heel wat bolletjes ijs mogen scheppen. Maar dat schrikt haar niet af. "Ik zie het volledig zitten", meent Lize, die bij fietsenwinkel Eco-Drive werkt als ze niet in haar ijskraam staat. "Het zou een droom zijn om met dit concept op Tomorrowland of Dour te kunnen staan", vertelt Lize nog. Voor de geïnteresseerden: een ijsje kost 1,70 euro voor een bol. Twee bollen kosten drie euro. De foodtruck is terug te vinden op het adres Bergstraat 25 in Bierbeek. Woensdag staat Lize ijs te scheppen van 12 tot 20 uur, vrijdag van 15 tot 20 uur en zaterdag om de twee weken van 14 tot 20 uur.