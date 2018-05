Laptops en fototoestel gestolen uit school 19 mei 2018

In de Sint-Pietersschool in de Kloosterstraat in Korbeek-Lo gingen inbrekers aan de haal met drie nieuwe laptops en een fototoestel. De daders raakten binnen door een ruit te vernielen van een bureelruimte. Ze doorzochten op het gelijkvloers drie lokalen voor het personeel en op de eerste verdieping kamden ze drie klaslokalen uit enlieten grote wanorde achter. (SVDL)