Lampaert geeft aftrap op miniementornooi 13 augustus 2018

02u32 0 Bierbeek Terwijl enkele van zijn collega's voor de overwinning aan het strijden waren op het Europees kampioenschap wielrennen in Glasgow, was Belgisch kampioen Yves Lampaert de opvallende gast op het Bierbeekse miniementornooi.

De renner van Quick Step trapte één van de halve finales af. Het tornooi werd uiteindelijk gewonnen door het Nederlandse AZ Alkmaar.





Zij versloegen Anderlecht in een spannende eindstrijd met 1-0. Daarmee worden ze voor de derde keer de laureaat. Voor de eerste keer in de geschiedenis van het miniementoernooi voetbal in Bierbeek nam er ook een nationale ploeg deel. De U13 van Tanzania mogen de eer van hun land komen vertegenwoordigen.





"Vorig jaar hadden we met Cattle Country een ploeg uit Namibië hier. Dit jaar zijn ze opnieuw hier, met een sterkere ploeg. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het tornooi gaat om het samenbrengen van verschillende culturen. Onder het motto 'every child in this world is important' probeer ik een mix van ploegen over de hele wereld na te streven", vertelt Jonny Decoster, voorzitter van het miniementornooi.





Met naast de nationale ploeg van Tanzania en Cattle Country uit Namibië, ook Nagoya Grampus uit Japan en FK Krasnodar uit Rusland op de affiche, kleurt het deelnemersveld deze editie behoorlijk internationaal. (ADPW)