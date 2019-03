Koningin Mathilde bezoekt kinderen die muziektherapie krijgen ADPW

19 maart 2019

19u13 3 Bierbeek Kinderen met een trauma via muziek helpen om grip te krijgen op hun emoties: dat is het doel van de muziektherapie in het instituut Ave Regina in Lovenjoel. Koningin Mathilde bracht vandaag een bezoek aan deze jongeren.

Ave Regina doopte het project ‘Van een sprankeltje vitaliteit naar authentiek musiceren’. Het instituut begeleidt kinderen die ernstige, complexe trauma’s meedragen, in die mate dat hun psychosociale ontwikkeling verstoord wordt of stagneert. Ze ervaren de wereld vaak als onveilig, zelfs hun eigen lichaam voelt niet aan als een thuishaven, waar ervaringen vorm en betekenis krijgen. Stapje voor stapje probeert muziektherapeut Dimitri Dhaene lichaam en geest opnieuw te verbinden en de kinderen een ik-gevoel te geven. “We willen via muziek de ontwikkeling op gang brengen. Leren omgaan met je emoties, falen en frustraties, leren uitdrukken wat in je omgaat, leren omgaan met mekaar om te komen tot identiteitsontwikkeling: wie ben ik en wie wil ik zijn”, zegt Dhaene.

Leren musiceren en een instrument onder de knie krijgen, kan echter frustrerend zijn. “Té frustrerend voor deze kinderen. Mislukken bevestigt nog eens hun negatieve zelfbeeld. Daarom zocht Ave Regina een oplossing in laagdrempelig materiaal zoals apps waarmee ze op een heel eenvoudige manier muziek kunnen maken. In een volgende fase kan de muziek die ze gemaakt hebben op hun vraag worden gedeeld met de leefgroep, klas of thuismilieu. Nog later kunnen de kinderen ook anderen begeleiden.

“We zijn ervan overtuigd dat de jongeren zo een positievere kijk krijgen op samenwerken met leeftijdsgenoten en volwassenen. Het is voor hen een ongekende ervaring dat afhankelijk zijn van anderen en luisteren naar tips en feedback loont”, zo vertelt Dhaene.

Dit project van Ave Regina werd geselecteerd in het kader van de tweede oproep ‘Music Connects’ van het Koningin Mathildefonds uit 2017, en ontving 9.730 euro steun voor de aankoop van computers, software, bedieningspanelen en opname-apparatuur. Music Connects is erop gericht het vertrouwen van kwetsbare kinderen en jongeren en hun toekomstperspectief te versterken, via muziek. Het project van Ave Regina is één van de dertien die via de oproep uit 2017 geselecteerd werden. Inmiddels volgde in 2018 een nieuwe oproep die leidde tot de selectie en financiële ondersteuning van negentien projecten. Een ervan zal op 9 mei de Prijs Koningin Mathilde 2019 ontvangen.