Jeugdkoor De Kleine Johannes zingt samen met Voice Male ADPW

06 januari 2019

Op zondag 3 februari 2019 nodigt Jeugdkoor De kleine Johannes uit Blanden Voice Male uit voor een duoconcert. En daar is een goede reden voor: na ruim 20 jaar zet Vlaanderens bekendste a-capellagroep er een punt achter. “We droomden al lang van een concert samen met Voice Male. Toen het nieuws binnenkwam dat de groep zou stoppen, wisten we: het is nu of nooit”, zegt dirigente Carine Spiloes. “Ik ben heel blij dat het gelukt is om de mannen van Voice Male te strikken.”

Zowel Voice Male als het gelijkstemmige jeugdkoor neemt een deel van het concert voor z’n rekening. Maar ze zingen ook heel wat nummers samen. Het belooft dus een gevarieerde avond te worden met zowel bekende pop- en rocknummers als verrassende koorwerken op het programma. Het koor waagt zich zelfs aan body percussion.

Het concert vindt plaats op zondag 3 februari om 20 uur in CC De Borre in Bierbeek. Tickets kosten 14 euro voor -21jarigen. Zij die ouder zijn, betalen 17 euro. Meer informatie is terug te vinden op www.dekleinejohannes.be.