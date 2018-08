Jarne zegeviert in kasseikoers 07 augustus 2018

Voor de tweede keer in zijn bestaan heeft het Bierbeeks sportcomité een kasseikoers in het gehucht Bremt gehouden. Zoals steeds vindt dan ook Bremt kermis plaats. Tijdens deze editie moest per rondje van 11,8 kilometer telkens drie kilometer aan kasseistroken tot een goed einde gebracht worden. Junior Jarne Van de Paar uit Balen won deze wedstrijd met ruim anderhalve minuut voorsprong. Onder andere burgemeester Johan Vanhulst (eerste van rechts, CD&V) en schepen van sport, Stefaan Van Haegenborgh (eerste van links, CD&V) uit Lovenjoel woonden de podiumceremonie bij.





(SVDL)