Japanse delegatie op bezoek op miniementornooi 10 augustus 2018

02u47 0

Het miniementornooi van Bierbeek ontvangt dit jaar de U13 van de Japanse ploeg Nagoya Grampus. Zij wilden voor het eigenlijke tornooi graag nog een voorbereidend wedstrijdje spelen. Dat deden ze tegen de U14 van Bierbeek. In een spannende wedstrijd trok Nagoya uiteindelijk aan het langste eind. Zij wonnen met 0-1. De Japanse ploeg, waar voormalig Engelse topvoetballer Gary Lineker ging uitbollen, liet zijn jeugd al Brussel bezoeken. In Japan kregen ze eerder al informatie over de Belgische hoofdstad zodat ze optimaal voorbereid de stad konden bezichtigen. De delegatie bestaat uit 20 man, waarvan 16 spelers, drie begeleiders en een delegatieleider. Het tornooi vindt op 10, 11 en 12 augustus plaats in Bierbeek. (ADPW)