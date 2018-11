Infosessie zorgeloos (ver)huren ADPW

22 november 2018

11u14 0

Wonen tussen Dijle en Velp organiseert samen met het sociaal verhuurkantoor SVK SPIT op 11 december een infoavond over verhuren en alles wat daarbij komt kijken: de Vlaamse wooncode, het belang van de registratie van het huurcontract, de energienormen, het conformiteitsattest, de huurschatter, enzovoort. Dat doen ze om 19.30 uur in CC De Borre in Bierbeek. Deelname is gratis. Inschrijven kan via info@wooninfopunten.be.