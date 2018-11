Inbrekers aangehouden Andreas De Prycker

19 november 2018

11u44 0

De Nederlandse politie heeft recent in Vlissingen en Heinkenszand vier mannen kunnen aanhouden na een reeks diefstallen.

Op dinsdag 16 oktober werd in het Nederlandse Vlissingen een 31-jarige man aangehouden. De dinsdag erna werden in Heinkenszand een 36-jarige man uit deze gemeente opgepakt, samen met een 30-jarige man uit Utrecht. Op maandag 5 november werd een 31-jarige man uit Vlissingen aangehouden. Het kwartet wordt ervan verdacht om zo’n tien inbraken in (vakantie)woningen op hun conto te hebben, waaronder ook een inbraak in Bierbeek. Het viertal brak ook meerdere auto’s open en kon zelfs twee voertuigen stelen. De Nederlandse politie vond in enkele woningen in Vlissingen en Heinkenszand sieraden, gereedschap, navigatiesystemen, televisies, kunstvoorwerpen, horloges en legitimatiebewijzen. Ook in een loods in VLissingen werd bezwarend materiaal aangetroffen. De politie heeft de rechtmatige eigenaren van deze spullen geïnformeerd en een groot gedeelte van de goederen inmiddels terug kunnen geven. Het viertal is de afgelopen weken enkele keren verhoord. Ook zijn zij aan de rechter-commissaris voorgeleid, die besloot dat ze voor het onderzoek langer vast blijven zitten.