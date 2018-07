Inbraak in leegstaand pand 03 juli 2018

Op het Groot Park in Lovenjoel is gistermiddag een inbraak vastgesteld in een gebouw.





Op het eerste gezicht leek er niets te zijn verdwenen. De politie sluit niet uit dat een amateurfotograaf het pand, dat onderdeel was van een voormalige psychiatrische instelling, binnendrong om er foto's te maken, dat komt in deze periode nog wel meer voor.





(SVDL)