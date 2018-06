Inbraak bij technische dienst 25 juni 2018

In de Neervelpsestraat in Bierbeek drong een inbreker vrijdagochtend binnen in een pand van de technische dienst van de gemeente. De dief raakte binnen via een raam en doorzocht een bureau volledig.





Op het eerste gezicht viel er niet uit te maken of er effectief iets verdwenen was. Een werknemer van de gemeente stelde de inbraak vast. (SVDL)