In 2014 vernieuwd, nu compleet vernield HEVIGE BRAND LEGT KEUKEN SINT-KAMILLUS IN DE AS ANDREAS DE PRYCKER

14 juli 2018

02u46 0 Bierbeek In het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus is gisterennamiddag brand uitgebroken in een technische ruimte van de keuken. Er vielen geen gewonden. Wel moesten vijftien mensen geëvacueerd worden.

"Omstreeks 14.30 uur is er vanuit de technische ruimte van de keuken een melding gekomen van een ontploffing. Blijkbaar is er in die ruimte brand ontstaan door een technisch defect. Op dat ogenblik waren er vijftien mensen aanwezig in de keuken. Zij moesten geëvacueerd worden, maar konden op tijd buiten geraken. Er vielen dan ook geen gewonden", deelt Hendrik Van Malderen, algemeen directeur van UPC Sint-Kamillus, mee.





Oorzaak onduidelijk

De rookpluimen boven Sint-Kamillus waren zelfs tot in Leuven te zien. Omstreeks 14.45 uur vertrok de Leuvense brandweer dan ook richting Bierbeek. Zij hadden grote moeite om de brand onder controle te krijgen. De collega's van Tienen kwamen een handje helpen. Samen kregen ze het vuur na meer dan vier uur blussen onder controle. "Het was een zeer zware dakbrand", vertellen kapitein Wouter Meuwis en luitenants Stefan Vanlingen.





De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar het gebouw in kwestie zal zeker een hele tijd niet gebruikt kunnen worden. "Er is heel veel schade aan het gebouw, zowel rook-als waterschade. Een deel van het dak is uiteindelijk ook naar beneden gekomen in de eetzaal. Technisch gezien was het geen eenvoudige brand om te blussen. Het dak moest nog opengelegd worden. Omdat het een zinken dak was, was het niet evident om de panelen te blussen en ze te verwijderen. Het dak brandde eigenlijk bijna volledig weg. Omdat het vuur moeilijk te blussen bleek, werden er ook een ladderwagen en een autopomp uit Tienen in bijstand gevraagd. In totaal werkten er zo'n twintig brandweermannen om het vuur te blussen", vertellen Meuwis en Vanlingen. De brandweer vertrok uiteindelijk om 19.20 uur. Aangezien er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen, was er nooit gevaar voor de omgeving.





"De keuken is jammer genoeg volledig vernield. Dat betekent dat er een probleem is voor de maaltijden: we maken er normaal gezien zo'n 500 per dag. Daar moet nu dus een andere oplossing voor gevonden worden. De mensen van onze keuken hebben contact opgenomen met grootkeukens uit de buurt, dus normaal gezien raakt dit probleem wel opgelost. Voor de rest is het nog niet duidelijk wat de consequenties zijn, maar het is wel duidelijk dat er ernstige schade is", stelt Van Malderen. De keuken is een beschermd gebouw. In 2014 werd ze nog maar vernieuwd.