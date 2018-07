Houtsnippers vatten vuur in containerpark 25 juli 2018

De Leuvense brandweer is gisternamiddag uitgerukt voor een brand in het containerpark aan de Eikeboomlaan in Korbeek-Lo. Door zelfontbranding vatte een hoop houtsnippers vuur. De rookpluimen waren tot ver buiten Korbeek-Lo zichtbaar. De brandweer had het vuur redelijk snel onder controle, maar had wel nog wat werk met nablussen. (ADPW)