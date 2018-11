Het Zesde Metaal komt naar De Borre ADPW

30 november 2018

De West-Vlaamse band Het Zesde Metaal komt op dinsdag 18 december om 20 uur naar cultureel centrum De Borre in Bierbeek. Dat doen ze ten voordele van de Warmste Week. Het Zesde Metaal komt met hun theatertour ‘Calais’, waar ze een aangepaste versie van hun repertoire brengen. De eerste ronde in het voorjaar was goed voor 11.000 verkochte kaartjes en niet minder dan 22 uitverkochte concerten. “Speciaal voor de Warmste Week Bierbeek maken ze een extra tussenstop.

Op ‘Calais’, het vierde album van Het Zesde Metaal, fileert zanger Wannes Cappelle de mens. Hij staat stil bij dingen waar niemand anders bij stil staat en legt de onvermijdelijke tragiek van de wereld en de liefde bloot. Zonder daarbij ooit te pretenderen dat hij antwoorden in pacht heeft. Hoewel ‘Calais’ heel persoonlijk klinkt, is het vooral een pure groepsplaat. Je hoort dat Het Zesde Metaal kilometers op de teller heeft staan. De songs graven dieper dan ooit en de zinderende elektronica is een verrijking voor de verhalen van Cappelle en zijn vaste schrijfpartner Robin Aerts. De twee vormen samen met Tom Pintens, Filip Wauters en Tim Van Oosten een hechte band die een indrukwekkende vierde plaat heeft opgenomen. ‘Calais’ kruipt met verve onder de huid. De actie van cultureel centrum De Borre is ten voordele van Te Gek?!