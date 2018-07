Hectare weide in de as gelegd 04 juli 2018

02u29 0

Een hectare weide tussen de De Betstraat en de Bergenstraat in Bierbeek is gistermiddag rond 14 uur in de as gelegd. Het veld, waar gerst op geteeld wordt, was net gemaaid toen een collega-boer een enorme rookontwikkeling merkte op het veld. Eigenaar en landbouwer Rudy Evers (47) was op dat moment op vakantie in Frankrijk waar hij verwittigd werd. Zijn vader kwam meteen ter plekke. "Ze waren nog geen 10 minuten klaar met maaien toen het veld vuur vatte. Waarschijnlijk veroorzaakt door de maaimachine. Soms is een steen op het veld al genoeg voor een vonk", reageert de vader van de landbouwer. "We hadden even schrik dat het ging overslaan op het bos maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Het veld is nu iets minder vruchtbaar omdat de humuslaag is aangetast." De Leuvense brandweer had goed een uur nodig om alles te blussen. Er was nooit gevaar voor omliggende woningen. (KAR)