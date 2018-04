Hans-Kristof Carême lijsttrekker Open Bierbeek 21 april 2018

02u47 0 Bierbeek Hans-Kristof Carême is voorgesteld als lijsttrekker van Open Bierbeek. Dat gebeurde donderdagavond in de voetbalkantine van Bierbeek. 'Open Bierbeek' werd er boven het doopvont gehouden.

"Open Bierbeek is een nieuwe lijst die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober opkomt. Het is een lokaal project met Open Vld Bierbeek en burgers die een andere politieke ideologie voorstaan of tot op heden zelfs helemaal niet met politiek bezig waren. Onze gemeenschappelijke drijfveer is om verandering in het Bierbeekse politieke landschap teweeg te brengen want die is absoluut nodig. Uit alle enquêtes komt naar voor dat de inwoners van Bierbeek zéér graag in hun gemeente wonen en meestal tevreden zijn over de voorzieningen, maar ook dat slechts 49 % van de inwoners veel vertrouwen in het gemeentebestuur telt. Dat vertrouwen moet worden opgekrikt", klinkt het bij Carême, die op 1 staat. Sandra Noé staan op 2. Zij worden gevolgd door landbouwer Maarten Van Schoonbeek en onderwijsexperte Mariet Vrancken. De lijstvorming is ver gevorderd. "Vanaf nu lanceren wij de nieuwe kandidaten op de nieuwe website www.openbierbeek.be en in de sociale media", zegt Carême nog. (ADPW)