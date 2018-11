Handelaars leveren boodschappen gratis aan huis via Beedrop Andreas De Prycker

13 november 2018

Het zijn fenomenen van de laatste jaren: boodschappen online bestellen en afhalen in de winkel, of een abonnement nemen op de levering van volledige maaltijdpakketten.

Handelaars in de regio gaan echter nog een stap verder. “Dankzij de samenwerking met Beedrop.be slagen zij erin zelfs supermarktketens te overtreffen in hun online dienstenaanbod: ze bieden thuislevering zelfs helemaal gratis aan. Bovendien krijgen hun klanten, door hun gecombineerd aanbod, ongeziene keuzemogelijkheden. Zo strijdt de detailhandelaar en producent exact een eeuw na de opkomst van de supermarkt opnieuw met de beste wapens om de gunsten van de veeleisende consumenten”, zo klinkt het bij Koen Vlayen van Beedrop.

Vanaf vandaag kunnen alle inwoners dan ook via beedrop.be terecht bij Prik & Tik Boutersem, Bakkerij Vandenbeck, ‘t Aardappelhof,Keurslager Verbiest & Co ,An en Maarten kip aan’t Spit, Groenten & Fruit Geert en Sofie, Schapenfokkerij De Wollekes, Fruitbedrijf Stockx, Bakkerij Kempeneers, ‘t Fruitratje, Naduah, Dulst Wijn met advies, Tiense Stroop, Speculaasbakkerij VanVuchelen, Leonidas en Fruit Vandervelpen. “De klant bestelt 24/7 op de pc, tablet of smartphone. Met enkele clicks kiest hij of zij uit een zeer uitgebreide keuze van verse producten. De geplaatste bestellingen worden thuis geleverd en temperatuurgevoelige producten worden gekoeld afgeleverd”, aldus Vlayen.

De klant betaalt online via Beedrop.be of aan de koerier. De prijzen zijn gegarandeerd dezelfde prijs als in de winkel en de levering is dus gratis voor de klant.