Haag vat vuur 20 augustus 2018

De Leuvense brandweer is zondag om 12.15 uur uitgerukt naar de Herpendalstraat in Bierbeek. Een haag van een woning had er vuur gevat. De bewoner had het vuur zelf kunnen blussen. De tussenkomst van de brandweer beperkte zich tot een controle.





(SVDL)