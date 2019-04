Grondwerken aan Pellenbergstraat en Ganzendries ADPW

11 april 2019

Van 23 tot en met 30 april zal de aannemer voorbereidende grondwerken doen in de Pellenbergstraat in Lovenjoel en de Ganzendries in Pellenberg. De weg wordt dan afgesloten tussen de Tiensesteenweg en het Papenveld. Er is een omleiding via Boutersem (Aarschotsebaan) en zo via Drogenhof en Heide naar Lubbeek. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werken. Vrachtverkeer vanaf 3,5 ton moet via Leuven en Tienen. De grote rioleringswerken aan de Pellenbergstraat en Ganzendries starten na het bouwverlof in augustus.