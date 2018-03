Gemeente zet meer in op fietstoerisme 31 maart 2018

02u58 0 Bierbeek Bierbeek wil inzetten op fietstoerisme en heeft daarvoor een bikewash geïnstalleerd aan het cultureel centrum De Borrewaar mountainbikers hun fiets kunnen reinigen.

Je stopt vijftig eurocent in de automaat en je krijg twee minuten lang regenwater waarmee je je fiets kan afspuiten. De druk van de waterspuit staat niet te hard afgesteld zodat fietsen niet beschadigd raken.





Naast de waterspuit is er een fietspomp en een reparatiezuil ondergebracht waar je je fiets kan ophangen en zelfs herstellen. Aan De Borre is een grote parking die door mountainbikers gebruikt wordt. Vanaf daar kan je makkelijk naar het Meerdaelwoud of richting Boutersem, waar andere mountainbikeroutes liggen. Het is handig om nadien de tweewieler te reinigen vooraleer die in de auto verdwijnt. (SVDL)