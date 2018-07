Fietspad komt omhoog door hitte 31 juli 2018

02u25 0

Het fietspad in de Hoogstraat in Bierbeek heeft ook last van de warmte, zo blijkt. Een deel ervan is omhoog gekomen. "Dinsdag hebben wij een afspraak met de aannemer. Die zal de situatie bekijken en zo snel mogelijk in orde brengen. De verhoging ligt een beetje ongelukkig in een bocht, maar we hebben voldoende signalisatie aangebracht om de mensen op de hoogte te stellen", vertelt de burgemeester van Bierbeek, Johan Vanhulst (CD&V). "We hebben tijdens het schepencollege besloten dat de werken tegen het einde van de week af moeten zijn", geeft Vanhulst nog mee. (ADPW)