Even asbestgevaar door uitgebrande schuur 01 maart 2018

02u29 0 Bierbeek In de Bevekomsestraat in Bierbeek is gisternamiddag omstreeks 15.30 uur een schuur in brand gevlogen. De eigenaar van het aanpalende huis, een man van 92, kon het huis zonder enig probleem verlaten.

De Leuvense brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg op de woning. De schuur, die volgestouwd was met hout, brandde jammer genoeg wel af. Even werd er gevreesd dat er problemen gingen komen doordat er asbest zou zijn vrijgekomen. Na enig onderzoek werd het zogeheten 'asbestplan 2' afgekondigd. Dat wil zeggen dat er geen gevaar is voor omwonenden. Er moest dus ook niemand geëvacueerd worden. De schuur werd hermetisch afgesloten. Vandaag (donderdag, red.) komt er een specialist ter plaatse om te kijken wanneer de schuur eventueel terug mag betreden worden. De oorzaak van de brand is voorlopig nog onduidelijk. (ADPW)