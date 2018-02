Eetdag ten voordele van veldrijder Tuur Merens 10 februari 2018

Op zondag 25 februari vindt in het Buurthuis in Korbeek-Lo een eetdag plaats ten voordele van veldrijder Tuur Merens uit Willebringen.





Je kan hiervoor reserveren voor 18 februari via merensnieuwling@telenet.be of via de link https://goo.gl/forms/qTLqGnhiWHWPvxEF2.





Hongerigen kunnen die dag koninginnenhapje met frieten of spaghetti verwachten, ook kinderporties en desserts zijn mogelijk.





Ook dit jaar zijn er trouwens weer prachtige tombolaprijzen te winnen zoals een espressomachine en flessen cava. (SVDL)